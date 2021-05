Per chi cerca convenienza, velocità di connessione e tanti Giga per navigare, la soluzione giusta c’è. In una giungla di tariffe, non è facile trovare quella giusta, che fa al caso proprio. Iliad invece fa centro con un’offerta davvero eccezionale. Completa sotto ogni aspetto ed equilibrata può soddisfare le esigenze di molti. Con questi prezzi, Iliad con Giga 50 lascia senza speranze gli altri operatori. Ecco i dettagli.

Iliad senza pietà con un prezzo davvero eccezionale

Iliad non ha proprio pietà per gli altri operatori mobili ed è capace di fare concorrenza anche ai più accaniti MVNO. Si tratta della sua offerta Iliad Giga 50 che si propone con un bundle davvero equilibrato tra prezzo e ciò che è incluso. Ecco cosa propone l’operatore telefonico francese a 7,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i telefoni fissi e mobili nazionali;

Tutto a soli 7,99 euro per sempre. Quindi ogni utente che attiverà questa offerta potrà dire addio a rimodulazioni e aumenti. Oltre a quanto indicato, nel prezzo sono inclusi altri servizi tra cui: Mi Richiami, Hotspot, Controllo credito residuo, Segreteria Telefonica e portabilità del numero da qualsiasi operatore telefonico. La SIM con nuova numerazione si attiva in soli 3 minuti. Per la portabilità dipende dai tempi dell’operatore da cui si proviene.

Iliad ci tiene a precisare che tutte le sue offerte sono trasparenti. Non ci sono né vincoli, né costi nascosti. Tutto è indicato nelle condizioni al momento della sottoscrizione dell’offerta.

Solo voce

Per chi avesse necessità di una numerazione dedicata solo a chiamate e SMS senza connessione dati, c’è l’offerta Iliad Voce che a 4,99 euro al mese offre:

minuti illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili in Italia;

Continua la corsa al podio di Iliad dichiarando guerra a ho.Mobile che non se l’è cavata poi così tanto male.