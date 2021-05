Xiaomi non si ferma e registra un nuovo brevetto nel quale appare uno smartphone dotato di un display scorrevole che riprende quanto già realizzato dal colosso in passato con il suo Xiaomi Mi Mix 3. Il documento, scovato da LetsGoDigital, contiene delle immagini che permettono di comprendere al meglio quella che potrebbe essere l’idea dell’azienda, che potrebbe addirittura lavorare a due dispositivi differenti ma entrambi particolari per la presenza di un meccanismo a scorrimento orizzontale.

Xiaomi pensa a due nuovi smartphone con meccanismo a scorrimento orizzontale!

Gli smartphone mostrati dalle numerose immagini allegate al brevetto registrato dal colosso cinese sono ancora sconosciuti ma il design non è del tutto inedito. A rendere particolari i device pensati da Xiaomi è il meccanismo a scorrimento orizzontale che nasconde una sezione del dispositivo svelandola soltanto quanto necessario.

Un primo modello brevettato da Xiaomi presenta un ampio display con cornici particolarmente sottili e angoli arrotondati che, se esteso, mostra un’ulteriore porzione nella quale è inserito il modulo fotografico. La parte frontale ospita un comparto fotografico formato da tre sensori; quella posteriore, invece, fa spazio a un modulo nel quale sono inseriti quattro sensori. Grazie al meccanismo sul quale Xiaomi potrebbe essere a lavoro sarebbe possibile realizzare uno smartphone con display privo di notch senza dover far ricorso all’inserimento del sensore fotografico sotto il display.

Il secondo modello apparso in brevetto, pur presentando una porzione scorrevole, non presenta alcun modulo fotografico. La sezione allungabile diventa infatti sede di un display secondario dalle dimensioni poco pratiche in quanto stretto e lungo. Xiaomi potrebbe voler riservare delle specifiche funzioni al pannello aggiuntivo ma il documento non contiene alcuna informazione particolare.

Non sappiamo se i due smartphone saranno davvero creati da Xiaomi. Alcune voci ritengono possa trattarsi di idee sulle quali il colosso potrebbe basare la realizzazione di un prossimo Xiaomi Mi Mix 4 ma i dubbi sono ancora numerosi.