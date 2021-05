Iliad: le promozioni di Maggio battono qualsiasi operatore telefonico

Iliad, l’operatore più affidabile in assoluto per quanto riguarda la serietà nei costi delle promo, stupisce tutti per l’ennesima volta. Per il mese di Maggio (e non solo) la compagnia ha messo in piedi le tariffe Giga 100, Giga 50, Giga 40 e Iliad Voce. Cosa comprendono?

Iniziamo con Iliad Giga 100, la quale comprende:

100 giga di dati per la navigazione

minuti illimitati

sms illimitati

al costo di 9,99 euro/mese

Questa promozione permette inoltre agli utenti con uno smartphone di ultima generazione, di accedere al 5G di Iliad. In alternativa continuerà a servirsi delle reti 3G e 4G.