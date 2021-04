WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition non è sicuramente un nome semplice da ricordare ma siamo certi che le condizioni di utilizzo non cadranno nel dimenticatoio. Si tratta di una tariffa mobile riservata agli utenti che intendono effettuare portabilità provenendo dagli operatori Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Il fornitore di servizi garantisce un set di contenuti eccellenti al costo di 6,99€ al mese: Si ottiene tutto questo:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Passa ora a WindTre da Iliad e virtuali con la nuova offerta che batte Giga 50

Attivabile, come detto, dai soli utenti che portano il proprio numero in WindTre la nuova GO 50 Fire + Digital Limited Edition rappresenta una delle promozioni più ambite del momento.

Attivazione e SIM si completo online accedendo al sito ufficiale appositamente creato dal gestore. Da qui si richiede il cambio operatore indicando il gestore di provenienza.

All’atto dell’acquisto non sarà necessario prevedere alcun costo di attivazione in quanto WindTre offre gratuitamente il passaggio alla nuova tariffa. Si prevede comunque una spesa iniziale dell’ammontare di 16,99 euro come risultato dell’emissione SIM e primo rinnovo anticipato dell’offerta richiesta. I costi previsti per il rinnovo delle condizioni contrattuali vengono detratti direttamente col metodo del credito residuo.

WindTre consente di ricaricare la SIM attraverso l’app ufficiale così da poter procedere istantaneamente ed in sicurezza all’operazione. Al fine di evitare scomodi addebiti prevede inoltre un sistema che bocca i servizi a pagamento includendo inoltre opzioni gratuite utili come la navigazione con hotspot, la segreteria telefonica e gli SMS per gli alert di chiamata persa.