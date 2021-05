La casa automobilistica Hyundai ha aperto anche in Italia gli ordini del suo nuovo crossover elettrico. Si tratta in particolare del nuovo Hyundai Ioniq 5, il quale è disponibile all’acquisto online sul sito ufficiale, Hyundai Click to Buy, ad un prezzo iniziale di 44.750 euro. Vediamo brevemente le caratteristiche principali.

Hyundai Ioniq 5 disponibile all’acquisto in Italia anche con l’Ecobonus

Il nuovo crossover elettrico targato Hyundai è quindi disponibile all’acquisto anche per il mercato italiano online tramite il sito ufficiale Hyundai Click to Buy in tre allestimenti: Progress, Innovation ed Evolution. Partendo da Progress, quest’ultimo offre alcune feature di serie come i cerchi in lega da 19 pollici e i fari Full LED. Non mancano diversi sistemi di sicurezza alla guida, come lo Smart Cruise Control. Abbiamo poi una batteria da 50 kWh che garantisce una autonomia di 384 km e il sistema di infotainment con un display touch da 12.3 pollici.

Il secondo allestimento, ovvero Innovation, va ad aggiungere a quello precedente alcune caratteristiche. Tra queste, troviamo un sistema di assistenza alla guida di Livello 2, ovvero l’Highway Driving Assist 2, e alcune chicche riguardo agli interni (come rivestimento in pelle dei sedili, i quali sono inoltre riscaldabili). Lato autonomia, si potrà scegliere tra una batteria da 58 kWh e una da 76.2 kWh.

L’ultimo allestimento è l’Evolution. Quest’ultimo include in dotazione dei pannelli solari nel tetto, cerchi in lega da 20 pollici, fari Full LED Premium, un impianto audio targato Bose e un head-up display con supporto alla realtà aumentata. In questo caso, poi, troviamo una batteria da 76.2 kWh e 430 km di autonomia.

Hyundai Ioniq 5 è disponibile all’acquisto secondo i seguenti prezzi:

allestimento Progress a partire da 44.750 euro

a partire da allestimento Innovation a partire da 48.450 euro

a partire da allestimento Evolution a partire da 56.750 euro

Vi ricordiamo che è possibile acquistare il nuovo crossover elettrico di Hyundai anche sfruttando l’Ecobonus, ma solo in caso di rottamazione del precedente veicolo.