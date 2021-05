Le offerte Euronics sono veramente assurde, promettono un risparmio quasi senza precedenti in Italia, garantendo al cliente la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti speciali, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

La limitazione più grande, come sempre più spesso accade quando parliamo di Euronics, consiste nell’impossibilità di accedere ai medesimi sconti anche online o comunque ovunque sul territorio. Il volantino discusso nell’articolo è da ritenersi valido solamente presso i negozi del socio Euronics Bruno, prezzi validi fino al 2 giugno 2021, senza limitazioni particolari in merito alle scorte.

Euronics: come fare per risparmiare

Elemento importante del volantino Euronics è chiaramente il Tasso Zero, il cliente che spenderà più di 199 euro, potrà richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da poter versare la cifra dovuta in comode rate fisse mensili, a partire da Ottobre 2021.

Osservando da vicino i vari modelli coinvolti nella campagna, scopriamo più che altro l’esistenza di prodotti relativamente economici, i quali sono rappresentati da Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10, Motorola Moto E6, Samsung Galaxy A02s, Samsung Galaxy A21s, Galaxy A51 o il nuovissimo Realme 8 5G. Tutti i prodotti elencati hanno prezzi inferiori ai 450 euro, l’unico “top” è rappresentato appunto dallo Xiaomi Mi 11 Lite, in vendita da pochissimo sul mercato nazionale.

