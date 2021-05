Tutti gli ex clienti TIM in questi giorni e fino al 19 maggio devono prestare molta attenzione. Potrebbero essere contattati dall’operatore nazionale tramite SMS con un’offerta in stile Operator Attack davvero fantastica. Una mossa incredibile: con Special 70 sta facendo innamorare molti clienti. Tornare a TIM non è mai stato così facile e conveniente. Tutto incluso e tantissimi Giga ad un prezzo davvero eccezionale. Ecco i dettagli.

TIM: tornare all’operatore non è mai stato così conveniente

TIM vuole riportare a casa un po’ di clienti che nel corso degli anni sono migrati verso altri operatori. Lo sta facendo con un’offerta Operator Attack davvero esagerata. Un prezzo incredibile rispetto a quanto è incluso nella promozione. Si chiama Special 70 e a 9,99 euro al mese offre:

minuti illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali;

verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali; SMS illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali;

verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali; 70 GB di traffico dati incluso sotto copertura 2G, 3G e 4G.

La velocità di navigazione è garantita da TIM in download fino a 150 Mbps e in upload fino a 75 Mbps. Inoltre nell’offerta sono inclusi anche questi servizi:

Lo Sai;

Chiama Ora di TIM

TIM Base e Chat.

Con quest’ultimo servizio l’utente può chattare senza consumare i Giga inclusi nella tariffa con le app più conosciute. Il Costo della SIM è di 10 euro a meno che non decida, per alcuni clienti, di renderlo gratuito.

Come attivare Special 70

Una volta che l’utente è stato raggiunto dall’SMS, per attivare TIM Special 70 deve recarsi in un negozio autorizzato. Secondo quanto descritto da Mondo Mobile Web l’operatore dovrà utilizzare il codice PIN 1949 da aggiungere davanti al numero di telefono del cliente.

Chi non ha ricevuto questo messaggio non deve disperare. Non potrà attivare Special 70, ma TIM ha 4 offerte in portabilità davvero convenienti e per tutte le necessità. Quindi nulla da temere se nei prossimi giorni non sarete raggiunti dall’offerta operator attack. Tutti possono tornare all’operatore nazionale attraverso altre strade.