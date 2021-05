La casa di carta si conferma una delle serie tv più attese dai clienti Netflix nel 2021. La serie tv spagnola che ha attirato l’attenzione di mezzo mondo negli anni conclusivi è pronta a celebrare il suo atto conclusi. Su Netflix entro la fine dell’anno sono infatti attesi gli ultimi episodi, quelli facenti parte della quinta stagione.

La casa di carta: tempi lunghi per la quinta stagione

Anche La casa di carta, in linea con altre grandi produzioni internazionali, è stata caratterizzata dai ritardi dovuti all’emergenza sanitaria. Le nuove regole e i protocolli sanitari per le registrazioni televisive hanno finito per rallentare i tempi per la produzione, allungando anche le tempistiche per la post produzioni.

Per quanto ne è dato sapere, i lavori per La casa di carta sono ancora in corso. Le notizie per gli appassionati della celebre serie tv su Netflix non sono quindi positive. Almeno allo stato attuale, non è possibile dare un’indicazione su un effettivo periodo di lancio della quinta stagione.

Le uniche informazioni circa l’uscita de La casa di carta sono quelle che arrivano dai canali ufficiali di Netflix. Nel corso delle precedenti settimane, la tv streaming sui suoi social ha lanciato una locandina promozionale in cui si preannunciava l’arrivo della serie tv nel 2021.

Entro la fine dell’anno, quindi, La casa di carta dovrebbe arrivare sugli schermi di mezzo mondo. Per ora i rumors parlano di Settembre 2021. Nel mentre, sempre su Netflix saranno disponibili altre e importanti produzioni internazionali, tra cui la quinta stagione di Lucifer in arrivo già il 28 Maggio.