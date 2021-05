La casa automobilistica Kia ha deciso di presentare ufficialmente un’edizione speciale della sua Kia Sportage. Ricorre infatti il 30° anniversario di questo veicolo e per questo la nuova edizione è stata denominata Sportage GT Line 30° Anniversario. Dal punto di vista estetico, troviamo un’ispirazione alla GT Line ma a quest’ultimo va però ad aggiungersi una dotazione notevole.

Kia svela la nuova Kia Sportage GT Line 30° Anniversario

Questo veicolo è stato molto importante per l’azienda e in Italia ha venduto ben 160 mila unità. Come già accennato, in occasione del suo 30° anniversario è stata presentata un’edizione speciale. La nuova Kia Sportage GT Line 30°, come suggerisce il nome, si ispira all’allestimento GT Line, ma dispone in aggiunta di una dotazione di feature e caratteristiche piuttosto ricca.

Troviamo infatti numerose chicche, come i sedili in pelle nera con cuciture a contrasto, i quali sono inoltre riscaldabili e ventilati all’anteriore. Abbiamo poi un notevole impianto audio targato JBL, un volante sportivo anch’esso in pelle e riscaldato, una telecamera a 360° e diversi sistemi di assistenza alla guida. Tra questi, spiccano il cruise control adattivo, la frenata di emergenza e il mantenimento della corsia.

Giuseppe Bitti, Ad di Kia Italia, ha così commentato questa nuova edizione della Sportage: “Sportage non è solo un prodotto di successo, rappresenta qualcosa di ancora più importante per la storia del nostro brand e se vogliamo anche della storia dell’automobilismo contemporaneo. Ormai diamo quasi per scontata l’esistenza dei SUV sulle nostre strade, ma trent’anni fa non era così e Sportage si presentò al mondo come modello precursore di questa tendenza. Fu un cambiamento radicale di interpretazione della fruizione automobilistica e oggi, guardandosi alle spalle, è emozionante pensare che un tassello di questa evoluzione sia rappresentato da uno dei modelli di più grande successo del marchio Kia.”