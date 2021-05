Gli sconti attivati in questi giorni da Coop e Ipercoop sono davvero super, e possono indurre gli utenti ad acquistare la tecnologia di ultima generazione, limitando così il più possibile la spesa complessiva, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Gli acquisti, a differenza di quanto visto in passato, sono effettuabili solamente sul sito ufficiale dell’azienda, non in negozio o da altre parti. Per aiutare e facilitare gli ordini, Coop e Ipercoop hanno attivato la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento di soli 19 euro di spesa effettivi, una cifra miserissima in confronto ai prezzi disponibili per la tecnologia generale.

Coop e Ipercoop non hanno rivali: i loro prezzi lasciano a bocca aperta

I prezzi di Coop e Ipercoop incantano tutti gli utenti che da tempo vogliono cercare di risparmiare il più possibile, acquistando prodotti relativamente economici, o meglio in vendita ad una cifra che non supera i 299 euro di spesa effettivi.

I prodotti coinvolti nella campagna non raggiungono prestazioni elevatissime, pur restando ugualmente interessanti. I migliori sono Xiaomi Redmi Note 9S, Samsung Galaxy S7, Motorola Moto G8, Oppo A54, Samsung Galaxy A32, Alcatel 3L, Motorola E5 Plus, Huawei P Smart Z o Huawei Y6p.

Prima di completare l’acquisto si consiglia di effettuare una ricerca sul sito ufficiale dell’azienda, potrebbero essere disponibili colorazioni differenti, in vendita a prezzi anche inferiori. I dettagli sono raggiungibili al seguente indirizzo.