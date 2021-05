Bennet è letteralmente da sogno con il proprio ultimo volantino, sopratutto per gli utenti che da tempo vogliono acquistare uno smartphone, o comunque un prodotto Apple, cercando di pagarlo il meno possibile.

Coloro che decideranno di avvicinarsi alla campagna promozionale di Bennet, devono comunque sapere che l’acquisto sarà possibile solamente recandosi personalmente in negozio, non tramite il sito ufficiale o da altre parti in Italia. In aggiunta, ad ogni modo, le scorte non dovrebbero rappresentare un problema (poiché non sono limitate), e tutti i prodotti saranno commercializzati con garanzia di 24 mesi, nonchè in versione completamente sbrandizzata (salvo indicazione differente).

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, e riceveteli gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: questi sconti vi faranno impazzire

Gli sconti del volantino Bennet vi faranno davvero impazzire, risulta infatti essere possibile acquistare uno smartphone Apple, in particolar modo l’iPhone 11, pagandolo soli 599 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna, data la presenza sul mercato della nuova generazione.

Dopo aver scelto il suddetto, potrete decidere di passare direttamente su un tablet, quale potrà essere l’iPad 10.2 in versione solo WiFi, attualmente disponibile all’acquisto a 299 euro (sempre per quanto riguarda il solo WiFi da 128GB di memoria interna). Il cerchio si chiude infine con l’accessorio più richiesto del 2020, quali sono le cuffiette Apple AirPods di ultima generazione.

La campagna promozionale pensata da Bennet è decisamente varia e molto interessante, il consiglio è di scoprirla il prima possibile aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.