WhatsApp: truffa ai danni degli utenti con un nuovo messaggio in chat

WhatsApp è forse il mezzo di comunicazione diretta più famoso e incisivo in tutto il mondo. Da diversi anni infatti questa nuova applicazione è stata in grado di modificare l’andamento delle telecomunicazioni. Tutti gli utenti che prima utilizzavano in pianta stabile gli SMS oggi hanno pensionato questo vecchio metodo per dare spazio ufficialmente a WhatsApp, applicazione soggetta a molti cambiamenti.

Se inizialmente infatti la celebre app si limitava ai semplici messaggi, oggi ci sono tantissime altre funzioni al suo interno. Stiamo parlando di opportunità che non tutti possono offrire, soprattutto dal punto di vista comunicativo. Ci sono infatti chiamate e videochiamate di altissimo livello da poter utilizzare giorno per giorno. Ovviamente tutto ciò è frutto dei vari aggiornamenti, gli stessi che pian piano stanno tentando di debellare il fenomeno delle truffe. Purtroppo si tratta di una piaga che WhatsApp difficilmente può controllare, non potendo infatti discriminare gli utenti.

WhatsApp: il nuovo messaggio regala una ricarica gratis ma ovviamente si tratta di una truffa

Da diversi giorni si starebbe diffondendo la voce di un nuovo messaggio inusuale all’interno della chat di WhatsApp. Secondo quanto riportato il testo che avrebbe fatto il giro di tantissime chat parlerebbe di una ricarica gratis offerta a qualsiasi utente di qualsiasi gestore.

Ovviamente tutto questo ha scatenato la curiosità di moltissime persone, le quali in gran parte hanno capito che si trattasse di una truffa. Il link in basso dove si invita ad inserire il proprio numero di telefono per ricevere la fantomatica ricarica non vuole altro che far iscrivere i malcapitati ad alcuni servizi a pagamento a loro insaputa.