Il colosso sudcoreano presenterà a breve un nuovo dispositivo di fascia medio-bassa dotato del supporto alle nuove reti 5G. Si tratta di Samsung Galaxy A22 5G e ora abbiamo una conferma riguardo alcune specifiche tecniche. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone è stato avvistato su Google Play Console.

Il nuovo entry-level con 5G di casa Samsung avvistato sul sito di Google

Sul sito Google Play Console è stato avvistato in queste ultime ore il nuovo smartphone entry-level di casa Samsung. Come già accennato, si tratta del prossimo Samsung Galaxy A22 5G, anche se sul sito è riportato il nome Galaxy A22s 5G. Una prima conferma riguarda l’aspetto estetico della parte frontale del device. Sarà infatti presente un Infinity-V Display con una risoluzione pari a 1080 x 2009 pixel e una densità di pixel di 450 dpi.

Dal punto di vista prestazionale, invece, ora sappiamo che sotto al cofano ci sarà uno degli ultimi processori di casa MediaTek in grado di supportare la nuova connettività 5G. Si tratta, nello specifico, del SoC MediaTek MT6833, ovvero il Dimensity 700. A supporto, ci saranno una GPU Arm Mali G57 e almeno 4 GB di memoria RAM. Il sito di casa Google ci ha infine rivelato che a bordo sarà presente l’ultima versione del software di Big G, cioè Android 11, con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, la One UI in versione 3.1.

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli. Vi ricordiamo che comunque il nuovo Samsung Galaxy A22 5G è stato inoltre avvistato qualche giorno fa in alcune immagini renders pubblicate sul sito voice.com.