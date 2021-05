Iliad: nuova offerta da 100 giga in 5G con un prezzo bomba

Riuscire a correre veloce come Iliad può risultare davvero complicato anche per aziende molto più navigate nel settore della telefonia. Soprattutto in ambito mobile il provider sta riportando vittorie sonore nei confronti di quei gestori che tutti conoscono come dominanti.

È bastato infatti lanciare fin da subito offerta di altissimo livello per spodestare colossi del calibro di Vodafone e TIM. Iliad infatti al momento è uno dei gestori più ricercati e valutati quando bisogna cambiare gestore, soprattutto per via dei suoi prezzi e dei suoi contenuti. A dimostrare ancora una volta grande caparbietà da parte dell’azienda è il lancio dell’ultima offerta durante il mese di marzo, la quale è stata prorogata prima ad aprile e poi a maggio. Ad oggi non ci sono dubbi sul fatto che Iliad possa riuscire in una vera e propria impresa, ovvero quella di salire ai primi tre posti in classifica.

Iliad: ci sono 100 giga per tutti con il 5G gratis, il prezzo dell’offerta è di 9,99 €

Tutti gli utenti che stavano cercando un’offerta che facesse al caso loro, potranno certamente essere contenti di valutare la Giga 100 di Iliad. La promozione in questione che è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda è quella che già due mesi fa aveva scatenato la voglia di cambiare provider in tantissimi utenti.

Ad oggi è ancora disponibile e sempre con le stesse caratteristiche, ovvero minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati. Il prezzo resta sempre di 9,99 € al mese con il 5G incluso.