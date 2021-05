Enola Holmes: Undi di Stranger Things torna su Netflix con un sequel

Notizie bomba per la nostra amata piattaforma Netflix! L’attrice Millie Bobby Brown, che in Stranger Things interpretava il ruolo di Undici, tornerà con il sequel speciale di Enola Holmes. Ad annunciarlo è stato il The Hoolywood Reporter.

Visto il successo del primo film basato sulla serie di romanzi di Nancy Springer (The Enola Holmes Mysteries), la scelta di mettere in piedi un sequel con protagonista la sorella ribelle del famoso investigatore, non è poi così inaspettata. Nella nuova creazione vedremo anche Henry Cavill, ancora nei panni di Sherlock Holmes.

Annunciato ufficialmente il sequel di Enola Holmes

Purtroppo queste sono le uniche novità trapelate da Netflix in merito al sequel di Enola Holmes. Al momento non si conoscono altri dettagli sul cast, ma quelli che vi abbiamo appena svelato sono già piuttosto rilevanti. Il motivo è semplice: Millie Bobby Brown è stata la protagonista di molte opere cinematografiche e lo sarà anche per il il fantasy Damsel, mentre l’ex Superman sarà nuovamente Geralt nella seconda stagione di The Witcher.

Ad ogni modo è già emersa la sinossi ufficiale: “In cerca della madre scomparsa, l’intrepida adolescente Enola Holmes usa le sue doti investigative per battere d’astuzia il fratello Sherlock e aiutare un lord in fuga.”

Facendo un salto nel passato, nel cast di Elona Holmes abbiamo visto anche Helena Bonham Carter nelle vesti della madre della ragazza e Sam Claflin in quelle di Mycroft Holmes, il più anziano dei fratelli. Ciò che ha reso il film speciale, oltre ai volti piuttosto noti, è stato anche il coinvolgimento dello spettatore nella storia attraverso la rottura della quarta parete.