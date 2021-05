L’Electronic Entertainment Expo, noto come E3, è l’evento principe di Los Angeles usato dagli sviluppatori per proporre al grande pubblico le novità del mondo gaming. Giochi in uscita e merchandise si collocano al centro della fiera internazionale che per l’anno in corso proporrà uno schema di presentazione esclusivo in modalità streaming. Oltre alle novità ed ai grandi nomi già annunciati ci sarà evidentemente spazio per ulteriori grandi protagonisti. Una nuova lista è stata infatti integrata alle proposte iniziali. Ecco chi ci sarà.

E3 2021: elenco dei partecipanti aggiuntivi dell’evento

Sappiamo già da tempo dell’assenza di Sony PlayStation e della presenza di Microsoft insieme a Nintendo, Take Two e Square Enix. Ma al centro della manifestazione ci sarà anche parecchio spazio per ulteriori novità provenienti da conferenze online gratuite e facilmente accessibili a tutti. Questo è l’elenco aggiornato di cui vi parlavamo all’inizio.

Activision Publishing, Inc.​

Amazon Game Studios​

Bad Button Studio​

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.​

Bethesda Softworks​

Capcom USA, Inc.​

Click Entertainment​

DvG​

Deep Silver, Inc.​

Epic Games Inc.​

Funcom​

GAMELOFT​

GFUEL​

GTR Simulator​

GungHo Online Entertainment America​

HORI USA​

Hyperkin, Inc.​

Kalypso Media Group​

KontrolFreek​

Limited Run Games​

LGA Enterprises​

NCSOFT​

nDreams​

NEXT LEVEL RACING​

Nintendo of America Inc.​

NVIDIA​

PureArts​

Oculus from Facebook​

RDS Industries Inc​

Rebellion​

SEGA​

Square Enix, Inc.​

Take-Two Interactive Software​

Tastemakers​

TECHNISPORT​

THQ Nordic​

Ubisoft Entertainment SA​

UCC Distributing Inc​

UnnamedVR by Paracosma​

Warner Bros. Games​

Xbox​

XSEED Games​

Xsolla​

Le date utili dell’evento sono dal 12 al 15 Giugno 2021 per utenti cui è stata suggerita una discussione su Forza Horizon 5, Starfield, Age of Emipres 4 ed Halo Infinite per Xbox mentre su Nintendo si è discusso di Zelda Breath of the Wild 2 e Splatoon 3.