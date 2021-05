Dopo il debutto del 15 aprile per il mercato Cinese, finalmente ZTE Axon 30 Ultra è pronto per stupire anche gli utenti italiani. Il device rappresenta il flagship assoluto del brand e sarà disponibile a partire dal 27 maggio in pre-ordine.

Gli utenti che acquisteranno il device top di gamma durante la fase di pre-ordine, riceveranno anche un gadget in omaggio. Si tratta degli auricolari true wireless Livebuds, un ottimo companion per il device.

La vendita vera e propria inizierà a partire dal 4 giugno. Il device verrà venduto al prezzo di partenza di 749 euro per la versione dotato di 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. Per la variante da 12/256GB invece, il prezzo sale a 849 euro.

ZTE Axon 30 Ultra arriva in Italia

Ricordiamo che ZTE Axon 30 Ultra è caratterizzato da un display AMOLED flessibile e curvo da 6.67 pollici. La risoluzione è FullHD+, pari a 2400×1080, con aspect ratio da 20:9 e refresh rate a 144Hz. Il display presenta anche un notch che include la fotocamera frontale da 16 megapixel.

Il SoC che spinge il device è il Qualcomm Snapdragon 888 mentre i tagli di memoria sono quelli citati in precedenza. Un ulteriore punto di forza del flagship ZTE è il comparto fotografico. Sul retro trovano spazio ben tre sensori principali più un quarto dedicato allo zoom.

ZTE ha definito “Trinity” le tre ottiche principali da 64MP e infatti troviamo un comparto fotografico di altissimo livello. Bisogna citare il sensore Sony IMX686 con lente wide angle e i due sensori Samsung GW3, uno con lente ultra-wide e uno con lente portrait. Completa la dotazione l’obiettivo periscopico da 8 megapixel.

La batteria è da 4600mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il sistema operativo di Axon 30 Ultra è MyOS 11, personalizzazione proprietaria di ZTE basata su Android 11.