Apple sta per aprire il suo primo negozio al centro di Roma e sará un negozio ricco di storia. Presentato in anteprima lo scorso gennaio, Apple Via del Corso è il risultato di una collaborazione tra innumerevoli team nel corso di molti anni. Via del Corso è la famosa via dello shopping di Roma. Non si conoscono ancora bene i dettagli dell’inaugurazione ma siamo sicuri che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Il negozio sará un palazzo del XIX secolo rivitalizzato per l’occasione. I dettagli esterni sono stati restaurati con estrema attenzione ai dettagli e gli interni del palazzo sono stati reinventati per onorare il carattere storico di tutto l’ambiente. Il palazzo si chiama Palazzo Marignoli ed ha ospitato in passato alcuni dei piú brillanti artisti di Roma, tra cui scrittori, pittori, attori e giornalisti.

Apple Via del Corso: non ci sono ancora dettagli su l’inaugurazione

Il palazzo è adiacente a Piazza San Silvestro e attirerá i visitatori dalla famosa via dello shopping. Salendo dalla strada si nota subito la facciata in pietra che è stata ripristinata al suo aspetto originale. I visitatori potranno accedere al negozio attraverso un colonnato a volta. Sembra che in futuro, il negozio potrebbe accogliere artisti e sviluppatori per creare della sessioni in cui condivideranno le loro storie a livello mondiale.

Potrai festeggiare l’inaugurazione di Apple Via del Corso con un quadrante fotografico personalizzato su Apple Watch ispirato – naturalmente – all’architettura di Roma. In preparazione del nuovo negozio, i team di Apple RomaEst si sono trasferiti al centro di Roma. Apple RomaEst è stato il primo Apple Store in Italia ed è stato aperto nel lontano marzo 2007.

Lo scorso settembre, peró, Apple ha annunciato che il negozio chiuderá definitivamente dopo circa un anno, cioè il 17 ottobre 2021. Siamo curiosi di seguire l’apertura di Apple Via del Corso che – speriamo – seguirá le rigide linee guida per la salute e la sicurezza.