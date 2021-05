L’ultimo smartphone top di gamma di casa ZTE, ovvero il nuovo ZTE Axon 30 Ultra, è pronto a debuttare anche per il mercato italiano. Come comunicato dall’azienda, infatti, sarà disponibile al pre-ordine a partire dal prossimo 27 maggio ad un prezzo di partenza di 749 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

ZTE Axon 30 Ultra pronto ad arrivare ufficialmente in Italia

Il nuovo smartphone di fascia alta del produttore cinese ZTE si appresta ad arrivare ufficialmente sul mercato a partire dal 4 giugno 2021. Prima di questa data, quest’ultimo sarà disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale dal 27 maggio 2021 ad un prezzo iniziale di 749 euro. Per avere il taglio con più memoria, ovvero con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno, il prezzo richiesto sarà invece di 849 euro. Per tutti coloro che effettueranno al più presto il pre-ordine saranno poi offerti gratuitamente gli auricolari ZTE TWS.

Il nuovo ZTE Axon 30 Ultra si caratterizza per la sua leggerezza e sottigliezza (parliamo infatti di 188 grammi di peso e 8 mm di spessore). Oltre a questo, la parte frontale è occupata da un display curvo AMOLED da 6,67 pollici che ha una frequenza di aggiornamento elevata di 144Hz e una frequenza di campionamento touch di 300Hz. Quest’ultimo supporta inoltre il 100% della gamma di colori DCI P3 e la profondità di colore a 10 bit.

Le prestazioni sono poi elevatissime grazie alla presenza del processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm, di memoria RAM di tipo LPDDR5 e di storage interno ultra veloce di tipo UFS 3.1. Presenti poi l’adattatore di ricarica super veloce da 65W e il software Android 11. Chicca di questo smartphone è infine il comparto fotografico di livello. Abbiamo tre fotocamere posteriori di cui un sensore fotografico principale da 64 megapixel, un sensore grandangolare Sony IMX686 che supporta la stabilizzazione OIS e un obiettivo periscopico da 60X.