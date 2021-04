Mancano soltanto poche ore al lancio del nuovo smartphone ZTE Axon 30 Ultra. La presentazione avverrà domani 15 aprile. La data è stata confermata dalla stessa azienda che ha inoltre fornito alcune immagini dalle quali è possibile ottenere delle anticipazioni riguardanti quello che sarà il design del dispositivo.

ZTE Axon 30 Ultra è pronto al lancio: ecco il design del dispositivo!

Lo ZTE Axon 30 Ultra andrà a costituire il modello più ricco tra quelli che comporranno la nuova serie di smartphone in arrivo. Il dispositivo richiederà infatti una spesa non indifferente che, stando alle indiscrezioni del momento, potrebbe non essere inferiore ai 1200,00 dollari.

Si tratterà sostanzialmente di uno smartphone particolarmente sofisticato, alimentato da uno Snapdragon 888 e dotato di una batteria da 45000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 55W.

La fotocamera sarà la componente di spicco. La parte frontale accoglierà infatti la seconda generazione della tecnologia, inaugurata da ZTE con il suo Axon 20, che prevede l’inserimento del sensore per la fotocamera frontale sotto il display. Quest’ultimo sarà costituito da un pannello QHD+ da 6,9 pollici con bordi curvi e refresh rate a 120 Hz e sarà sede del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Il retro farà spazio invece a un modulo di forma rettangolare nel quale saranno presenti tre sensori da 64 megapixel ognuno, accompagnati da una lente periscopica da 8 megapixel.

ZTE proporrà al pubblico diverse colorazioni ma ogni dettagli fino ad ora trapelato sarà confermato durante l’evento di presentazione. L’attesa è ormai giunta al termine e a breve si avrà quindi la possibilità di conoscere realmente lo smartphone.