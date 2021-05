WindTre ancora una volta decide di mostrare tutta la sua forza nel campo della telefonia mobile. Il gestore arancione ha deciso di fronteggiare i principali provider, Iliad in primis con una serie di iniziative low cost per la portabilità del numero. Il gruppo WindTre proprio a Maggio ha lanciato una nuova ricaricabile dal nome Go Unlimited Star+.

WindTre sfida Iliad: questa la tariffa low cost con Giga senza limiti

Il pacchetto di WindTre Go Unlimited Star+ è probabilmente il più vantaggioso del momento. Gli utenti avranno a loro disposizione telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e Giga illimitati per la navigazione internet.

Altro aspetto di grande vantaggio per la WindTre Go Unlimited Star+ è quello relativo al prezzo. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile dovranno pagare un costo di rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. I clienti avranno inoltre la garanzia del prezzo fisso, almeno durante il primo semestre di abbonamento.

Al costo fisso per il rinnovo mensile dovrà essere aggiunta una quota extra di 10 euro per la dotazione della SIM. La WindTre Go Unlimited Star+ prevede però alcune condizioni da rispettare. In base alle attuali norme, gli utenti dovranno richiedere la portabilità del loro numero. La ricaricabile è quindi per ora prerogativa per i soli clienti TIM, Vodafone ed Iliad.

Sempre in linea con le precedenti tariffe winback, la Go Unlimited+ di WindTre non può essere attivata online, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita ufficiali del gestore su scala nazionale.