TIM guarda sempre con più interesse al mondo dell’intrattenimento televisivo. Il gestore italiano è presente in questo settore delle telecomunicazioni con la sua piattaforma streaming TIMvision. Inoltre, negli ultimi mesi, sempre TIM ha dato vita ad una serie di partnership strategiche per favorire i suoi utenti.

TIM, le grandi offerte per Netflix e anche per Disney+

Tra le migliori iniziative che TIM ha messo a disposizione per il settore dello streaming tv, spicca quella relativa a Netflix. I clienti del gestore italiano potranno ora attivare l’offerta Mondo Netflix, con accesso ad un pacchetto mai così ricco di contenuti televisivi.

Nel dettaglio, tutti coloro che attivano l’offerta Mondo Netflix riceveranno un doppio abbonamento. Da una parte gli utenti potranno vedere tutti i contenuti di TIMvision, dall’altra sarà anche possibile accedere al catalogo di Netflix con tutti i contenuti esclusivi della tv streaming. Per il dubbio abbonamento è previsto un solo costo mensile. Gli abbonati di TIM saranno chiamati a pagare una quota mensile pari a 12,99 euro ogni trenta giorni.

A conti fatti, quindi, con questa valida promozione di TIM, i contenuti di Netflix sono gratis e già inclusi nel prezzo di un abbonamenti più ampio.

Oltre a Netflix, TIM ha lanciato un’iniziativa speculare anche con Disney+. La nuova piattaforma streaming, con serie tv e film di natura internazionale sarà accessibile ad un costo scontato pari a7,99 euro. Proprio come per la vantaggiosa tariffa legata a Netflix, anche in questa circostanza saranno inclusi anche tutte le produzioni originali presenti sul catalogo ufficiale di TIMvision.