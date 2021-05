Quasi tutti gli smartphone, specialmente quelli di fascia alta, sono in grado di gestire il reparto gaming dei giochi mobile, anche quelli ad alta intensitá grafica. Gli smartphone da gioco dedicati, tuttavia, aggiungo alcune funzionalitá inedite volte a semplificare la vita dei giocatori. Ció include un sistema di raffreddamento adeguato, per esempio.

Invece di tecnologie di raffreddamento avanzate, alcuni smartphone da gioco utilizzano delle vere e proprie ventole all’interno dei device. Per quanto possa sembrare strano, Samsung potrebbe utilizzare tale soluzione per un prossimo smartphone da gioco. Tuttavia, non è ancora chiaro se questo device arriverá mai sul mercato.

Samsung Galaxy Gaming: la societá si prepara ad alcune funzionalitá

Notato da LetsGoDigital, Samsung ha richiesto un marchio in Europa per “Attiva modalitá ventola” che si applica a smartphone e tablet. Considerano che nessuno degli attuali device di Samsung ha una ventola da attivare, è chiaro che la funzionalitá arriverá in un device futuro. Attivare la modalitá ventola potrebbe permettere agli utenti di accendere o spegnere la ventola durante un’intensa sessione di gioco.

Ricordiamo che Samsung ha implementato una modalitá “senza ventola” nel nuovo laptop Galaxy Book Pro. Mentre la modalitá No Fan cerca di offrire un’esperienza piú silenziosa, Activate Fan Mode consente agli utenti di aumentare le prestazioni hardware del proprio device senza limitare le componenti dal calore generato. Ovviamente, gli smartphone Samsung non si surriscaldano fino al limite durante le sessioni di gioco al momento.

Forse, questo sará un problema particolare dei prossimi device che includeranno il presunto Exynos 2200 il quale verrá fornito con la tecnologia grafica AMD. Naturalmente, queste sono solo voci su un singolo deposito di marchio.