PosteMobile, l’operatore virtuale di PostePay, ha deciso di prorogare nuovamente le sue offerte Creami Style e Creami WeBack, disponibili con prezzi a partire da 5 euro al mese e adesso attivabili fino al 25 Maggio 2021, salvo cambiamenti.

Entrambe le offerte possono essere sottoscritte direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore o anche tramite canale telefonico. L’attivazione può essere effettuata da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Ricordiamo insieme cosa prevedono.

PosteMobile proroga Cremi Style e WeBack fino al 25 maggio 2021

Prima di procedere con le offerte vi ricordo che, in ogni caso, è previsto un costo di attivazione gratuito, ma bisogna comunque sostenere il prezzo della nuova SIM PosteMobile, pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso e spedizione gratuita. Con l’offerta Creami Style, si ottengono ogni mese 500 credit da utilizzare per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 5 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, il tutto al costo di 5 euro al mese.

Tramite l’opzione 5 Giga Extra, tuttavia, il cliente ha la possibilità di ottenere 5 Giga aggiuntivi al costo di 1 euro in più al mese, per un massimo di 10 Giga aggiuntivi al prezzo totale di 7 euro al mese. 5 Giga Extra è disponibile soltanto dopo aver esaurito il traffico dati incluso con l’offerta e può essere attivata dalla propria area personale, dall’app PosteMobile o tramite il Servizio Fai da Te e l’Assistenza Clienti al numero 160.

Passando invece alla Creami WeBack, questa prevede ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, oltre a 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, al prezzo di 9,99 euro al mese. A patto di non consumare Giga nel corso del mese, quest’offerta di PosteMobile permette di ottenere fino a 5 euro di ricarica in omaggio. Per scoprire tutte le altre offerte dell’operatore visitate il sito ufficiale.