La saga dedicata al ladro più famoso del mondo sta tornando, stiamo ovviamente parlando di Lupin, il primo contenuto originale Netflix non in lingua inglese ad aver conquistato una fama mondiale con il contributo di un magistrale Omar Sy a vestire i panni del ladro imprevedibile.

A quanto pare l’attesa sta per finire, infatti proprio la pagina ufficiale del sito di streaming ha annunciato la data ufficiale del rilascio della seconda metà della prima stagione, prendete nota sul calendario, l’11 Giugno Omar Sy tornerà sugli schermi di tutto il mondo per lo scontro finale della saga iniziata e ora in fase di completamento, vedremo infatti l’epilogo legato al desiderio di vendetta di Assane Diop verso la ricca famiglia Pellegrini che ha distrutto la sua.

Cosa c’è da aspettarsi

Il trailer lascia intendere molte cose, si può ben capire come la scena prenderà un andamento di crescente intensità, con tutti i nodi che verranno al pettine delineando quello che sarà lo scontro finale tra il protagonista e l’antagonista, il tutto ovviamente farcito dalle vicende collaterali scritte da quanto accaduto nella prima metà della season, parliamo ovviamente del destino del figlio di Assane, rapito nell’ultimo episodio della prima stagione, ed anche di ciò che farà la polizia, venuta a conoscenza della reale identità del ladro che sembrava invisibile come un’ombra al buio, il tutto in un clima drammatico.

La data è fissata, non resta che attendere il rilascio degli episodi da parte di Netflix fissato per l’undici di Giugno, viste le premesse sicuramente non resteremo delusi, garantito.