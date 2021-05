A quanto pare, è arrivata la conferma ufficiale che la sesta stagione di Lucifer si farà sicuramente. Netflix, infatti, a sorpresa ha comunicato il tutto, ed ora cercheremo di capire nel dettaglio quali saranno le novità per quanto concerne l’ultima stagione in assoluto della serie TV statunitense.

Per quanto concerne la trama, è ancora presto per sapere cosa potrebbe accadere, essendo che Netflix deve ancora rilasciare la seconda parte della quinta stagione (5B), la quale arriverà sicuramente il 28 maggio 2021. Quello che fino ad ora ci è concesso dire è che il finale di serie previsto dagli showrunner, quando ancora credevano che la quinta stagione sarebbe stata anche l’ultima della fiction, non verrà cambiato. Tom Ellis, l’attore che interpreta Lucifer, ha dichiarato:

“Praticamente, il punto in cui il nostro show si concluderà con la sesta stagione è lo stesso in cui sarebbe finita la quinta prima di sapere del rinnovo, ma ovviamente abbiamo un’altra storia da raccontare nel mezzo.”

Lucifer: è ancora presto per dire quando arriverà la sesta stagione

In più, secondo ciò che dice Variety, Henderson e la Modrovich hanno detto espressamente che nella stagione 6 di Lucifer si farà un accenno all’emergenza sanitaria, tuttavia non in modo estremamente invasivo. E non solo, verrà affrontato anche il tema Black Lives Matter. Quindi, una stagione quanto più “attuale” possibile.

Come detto anche sopra, è molto difficile sapere quando uscirà, dato che la seconda parte della quinta stagione arriverà alla fine di questo mese. Quello che sappiamo è che ufficialmente il 6 ottobre sono incominciate le riprese della sesta stagione, riprese che hanno visto la loro conclusione il 29 marzo 2021. C’è un’alta probabilità di vedere i nuovi episodi di Lucifer su Netflix per i primi mesi del 2022.