Kena Mobile: tre offerte straordinarie che battono Iliad, CoopVoce e WindTRE

Uno degli ambiti da non biasimare e sottovalutare è quello dei gestori virtuali, il quale durante gli ultimi anni ha fornito numerose opportunità al pubblico. Infatti non esistono solo i gestori più rinomati, ma anche quelli che per molti sono di secondo piano ma che allo stesso tempo riescono a fornire numerosi contenuti e soprattutto prezzi molto convenienti.

Tra tutti uno dei migliori risulta di certo Kena Mobile, provider che durante gli ultimi mesi è stato in grado di lottare quasi ad armi pari con colossi del calibro di Vodafone. Ora è la volta di proporre nuove offerte, le quali saranno disponibili per più gestori.

Kena Mobile: queste sono le offerte migliori attualmente, ecco grandi contenuti

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: