E’ ormai chiaro che, a differenza di quanto inizialmente emerso in merito agli iPhone 13 riguardo la possibilità che Apple optasse per la denominazione iPhone 12S per via delle poche novità che avrebbero introdotto, il colosso di Cupertino proporrà dei melafonini con caratteristiche nuove rispetto a quanto già noto.

A confermare l’arrivo di una nuova generazione di iPhone per certi aspetti rinnovata sono, al momento, le numerose indiscrezioni trapelate che, giorno dopo giorno, aggiungono sempre nuove informazioni sul design e le specifiche dei quattro modelli che andranno a costituire la serie. Le più recenti provengono da MacRumors che si sofferma su quello che sarà lo spessore dei prossimi iPhone e riferisce alcuni particolari sul comparto fotografico.

iPhone 13 più spessi e con sensori fotografici più grandi rispetto a iPhone 12!

Buona parte delle novità che Apple potrebbe aver introdotto sui suoi iPhone 13 sono state ipotizzate e riportate dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale ha più volte ribadito che i dispositivi in arrivo presenteranno un design differente. Il colosso di Cupertino potrebbe aver ridotto le dimensioni del notch e adottato dei display con refresh rate a 120 Hz, inoltre, anche il comparto fotografico presenterebbe dei sensori rinnovati. Quest’ultima componente potrebbe essere protagonista di novità esclusivamente sui modelli Pro e Pro Max. Non sarebbe comunque impossibile assistere all’inserimento di sensori più grandi su tutte le quattro versioni previste. Le dimensioni del modulo fotografico potrebbero inoltre favorire la realizzazione di smartphone più spessi rispetto all’ultima generazione lanciata da Apple.

Entro il mese di settembre Apple potrebbe presentare i suoi iPhone 13 al pubblico e quindi confermare o smentire tutti i particolari trapelati nel corso delle settimane.