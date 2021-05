Anche a Maggio, in occasione del terzo compleanno in Italia, Iliad punta sulla Flash 100. Questa tariffa low cost è una promozione molto speciale per gli utenti che desiderano risparmi, ma al tempo stesso soglie di consumo ampie. Il prezzo mensile della ricaricabile è di 9,99 euro, con il pacchetto che prevede minuti senza limiti, SMS illimitati e 100 Giga internet anche sotto rete 5G.

Iliad, le due tariffe in alternativa alla Flash 100 con tanti Giga

Oltre alla Flash 100, i listini di Iliad prevedono anche delle promozioni alternative. Il provider francese, in opposizione a TIM, Vodafone e WindTre, contemplano anche due ulteriori iniziative: Giga 50 e Giga 40.

Il pacchetto della promozione Giga 50 è sempre lo stesso. Gli abbonati potranno accedere ad un pacchetto con telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 7,99 euro per la connessione internet 4G. Importante è anche un ulteriore extra, con la presenza di 5 Giga aggiuntivi da utilizzare con le connessioni in roaming dai paesi UE.

La seconda vantaggiosa offerta di Iliad è rappresentata dalla Giga 40. Il costo mensile della promozione, in tale circostanza, sarà di 6,99 euro. Nel dettaglio, gli abbonati avranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per internet.

Sia la prima che la seconda offerta alternativa di Iliad alla Flash 100 sono presenti attraverso il sito internet ufficiale. Al momento dell’attivazione i clienti dovranno aggiungere 10 euro, anche per le spese di rilascio della SIM. Queste due ricaricabili sono necessarie per l’attivazione di nuova rete o alla cambio gestore con passaggio del numero da altro provider.