L’Huawei P50 non ha ancora una data, ma fa giá parlare di sé ed il suo design potrebbe essere molto intrigante. Per prima cosa, dovrebbe essere il primo dispositivo Huawei con sistema operativo proprietario Harmony. Questo dará modo agli utenti di verificare se l’SO sará basato su Android oppure no. Inoltre, il design della fotocamera sará insolito; un nuovo render trapelato ci permette di dare uno sguardo alla prossima configurazione.

Parte del problema è che non sembra esserci abbastanza spazio per configurare le fotocamera in maniera “visivamente accattivante”. Questo perché l’Huawei P50 potrebbe avere dalle quattro alle cinque fotocamera, e ció non lascia molto spazio alla parte posteriore dello smartphone.

Huawei P50: non c’è ancora una data ufficiale per lo smartphone

Un rendering di Teme, un tipster presente su Twitter, mostra quattro fotocamere ed un flash all’interno di due cerchi. Il cerchio inferiore ha spazio per il flash LED ed una fotocamera fianco a fianco, mentre la parte superiore ha spazio per tre fotocamera in una formazione triangolare. Un osservatore attento ha anche notato che i rendering potrebbero suggerire una delle funzionalitá della fotocamera.

Oltre al marchio Leica, il testo suggerisce uno zoom equivalente a 13-19 mm. Non è ancora chiaro se ci sará un obiettivo in stile periscopico, ma i modelli P50 Pro e Pro + potrebbero sicuramente averlo. Ci sono molte aspettative su questo device e gli utenti attendono con impazienza nuovi dettagli sull’Huawei P50.

L’azienda non é piú tra i primi 5 fornitori di smartphone al mondo e potrebbero esserci diverse aspettate che la societá cercherá di riconquistare con questo device “rivoluzionario”. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale.