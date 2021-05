CoopVoce: le tre offerte GRATUITE fino a 50GB in 4G si chiamano EVO

È ormai una sorta di punto di vista comune quello di scegliere un gestore non particolarmente conosciuto. Soprattutto quando si hanno problemi con il proprio provider magari per via della linea o per via del prezzo in aumento in seguito alle rimodulazioni, ecco che arrivano in soccorso i gestori virtuali.

Questi sono ormai talmente tanti che c’è l’imbarazzo della scelta, anche se a dimostrarsi sempre più continuo è su tutti CoopVoce. La realtà esistente fin dal 2007 è stata in grado di riscrivere la sua storia prima di giungere al baratro. Questo provider è riuscito infatti a rivedere e modificare tutte le sue offerte oltre alla sua strategia. I contenuti prima non erano per nulla generosi, mentre adesso lo sono eccome. A dimostrarlo è l’ultima famiglia di offerte, composta da tre soluzioni diverse per prezzo e contenuti. Il nome è EVO, linea che racchiude ben tre offerte.

CoopVoce: le tre offerte EVO battono la concorrenza con pochi colpi e molti contenuti

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS