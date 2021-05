Gli sconti effettivamente disponibili da Comet possono davvero far girare la testa agli utenti, coinvolgono un elevato numero di prodotti, e sopratutto li portano a prezzi decisamente più bassi del normale listino.

Il volantino attuale, come era lecito immaginarsi, risulta essere effettivamente disponibile in tutti i punti vendita fisici, come anche sul sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’utente dovesse spendere una cifra superiore ai 49 euro, senza vincoli in merito a categorie merceologiche o altre tipologie di prodotti.

Ricordatevi subito dei nostri codici sconto Amazon, sono disponibili gratis sul canale Telegram, e vi aiuteranno a risparmiare moltissimo.

Comet: attenzione ai prezzi, sono bassissimi

Volendo osservare da vicino il segmento della telefonia mobile, attualmente disponibile da Comet, segnaliamo la presenza di ottimi prodotti al giusto prezzo finale di vendita.

Partendo dai top di gamma incrociamo prima di tutto il Samsung Galaxy S21 5G, uno smartphone apprezzatissimo e ricercatissimo dall’utenza mondiale, oggi disponibile all’acquisto a 729 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Dall’altro lato della barricata troviamo comunque un ottimo iPhone 12, anch’esso recentemente comparso sul mercato, disponibile all’acquisto a 839 euro, sempre e soltanto con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand.

Scendendo con la spesa complessiva si possono poi incrociare tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista, basti pensare a iPhone XR, disponibile a 579 euro, come anche Xiaomi Redmi Note 10, Wiko View 4 Lite, Samsung Galaxy A12, Galaxy A32, Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite e altri ancora.