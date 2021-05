Comet rinnova la propria campagna promozionale, apportando importanti modifiche ai prodotti che a cui gli utenti possono accedere per cercare di risparmiare sempre il più possibile.

Nell’attesa di conoscere il volantino effettivamente disponibile nei vari punti vendita in Italia, carpiamo le migliori occasioni disponibili sul sito ufficiale. Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi per prodotti in versione no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, per i quali non sarà necessario pagare le spese di spedizione, poiché a tutti gli effetti sono gratuite per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: le nuove occasioni lasciano a bocca aperta

Gli smartphone in promozione toccano tutte le fasce di prezzo, accontentando ogni consumatore alla ricerca di un nuovo prodotto mobile. Tra i migliori annoveriamo Samsung Galaxy A12 in vendita a 139 euro, Galaxy A21s a 199 euro, Galaxy A51 a 249e uro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 649 euro, Oppo A91 a 229 euro, Huawei Y5p a 79 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Oppo reno 4Z a 249 euro, Motorola E6 Play a 89 euro, Huawei P40 Lite E a 129 euro, Oppo A52 a 149 euro, Samsung Galaxy S21 a 829 euro, LG K51s a 129 euro e similari.

Come avete potuto vedere, le possibilità di acquisto sono quasi infinite, per questo motivo consigliamo caldamente il collegamento al seguente link, in modo da conoscere dettagliatamente tutti gli sconti che Comet ha attivato nel periodo.