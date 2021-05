WhatsApp: il mantello dell'invisibilità, grazie ad un trucco non risulterete online

In più occasioni gli utenti si sono ritrovati a vedere dei cambiamenti da parte di WhatsApp, applicazione fondamentale al giorno d’oggi. Per comunicare con chiunque infatti torna utile quella piattaforma di messaggistica che anni fa scosse l’intero mondo mobile.

Al suo cospetto ormai ci sono oltre 2 miliardi di utenti, tutti i fermamente convinti che non ci sia soluzione migliore o quasi. Parte del pubblico guarda con occhio languido anche Telegram, applicazione di messaggistica che pian piano sta aumentando i suoi utenti. Resta però saldamente al comando WhatsApp che negli ultimi mesi ha introdotto numerosi aggiornamenti per migliorare le sue funzionalità. Alcune di queste sono state in grado anche di concedere un livello di privacy maggiore rispetto al passato, ma qualcuno vorrebbe di più. Esiste proprio per questo una soluzione mobile in grado di offrire un vero e proprio mantello dell’invisibilità, quasi a ricalcare quanto scritto e descritto da J.K. Rowling nella saga di Harry Potter.

WhatsApp: così potete passare in osservati pur leggendo i messaggi

Nessuno avrebbe pensato che sarebbe bastata una semplice applicazione per eludere WhatsApp sotto alcuni punti di vista. Scaricare Unseen, significa intercettare esternamente i messaggi in arrivo su WhatsApp per leggerli in separata sede.

Tutto ciò comporterà dunque la possibilità di non comparire online all’interno di WhatsApp ma non solo. Gli utenti che potranno leggere ma senza rispondere, potranno evitare allo stesso tempo di aggiornare anche l’ultimo accesso. Non ci sarà dunque alcuna traccia del vostro passaggio su WhatsApp, anche perché effettivamente non aprirete l’applicazione ufficiale.