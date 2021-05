WhatsApp: è possibile conoscere i movimenti e spiare il vostro partner

Le vecchie discussioni che riguardano WhatsApp non smettono mai di avere luogo soprattutto quando si parla di nuovi aggiornamenti. A quanto pare il prossimo update andrà a modificare la Privacy Policy della nota applicazione, la quale dunque cambierà qualcosa. Tralasciando questo argomento, il quale è stato già sede di accese discussioni, pare che si stia tornando a parlare di un fenomeno che si credeva debellato.

Il riferimento comprende lo spionaggio, pratica che un tempo era semplice utilizzare con applicazioni di terze parti. Ad oggi queste non funzionano più e non permettono quindi in nessun modo di scoprire i contenuti delle chat degli altri utenti. Secondo quanto riportato però sarebbe stata trovata una nuova applicazione in grado di scoprire i movimenti. Per movimenti si intendono tutte le operazioni che si fanno in entrata e uscita all’interno di WhatsApp.

WhatsApp: nasce la nuova applicazione in grado di spiegare i movimenti del partner o di chiunque vogliate

Numerosi sarebbero gli utenti ad aver già testato questa nuova possibilità, la quale sarebbe disponibile tramite il web. L’applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker non sarebbe infatti disponibile sui vari store di riferimento, ma almeno per ora risulterebbe legale al 100%.

Scaricando l’applicazione in questione e utilizzandola in background sul proprio smartphone, sarà possibile scegliere le persone da monitorare. In questo modo ogni qualvolta una di queste effettuerà l’accesso su WhatsApp o magari deciderà di disconnettersi, sul vostro dispositivo arriverà una notifica istantanea. A fine giornata inoltre sarà disponibile anche un report con tutti gli orari.