Trony rende davvero pazzi di gioia gli utenti che aspettavano in grazia l’occasione perfetta per iniziare a risparmiare, per l’occasione l’azienda ha lanciato un volantino che prevede uno sconto fisso del 50% su ogni acquisto effettuato.

La soluzione che andremo a raccontare, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i vari punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente presso gli stessi, ma non tramite il sito ufficiale di Trony.

Trony: le occasioni continuano a stupire

L’iter da seguire per raggiungere il tanto agognato sconto del 50%, richiede il passaggio tramite un solo step fondamentale, consistente nell’acquisto a scelta di un televisore da almeno 699 euro o di un grande elettrodomestico, il cui prezzo deve superare i 399 euro.

Indipendentemente dal modello selezionato, la strada sarà poi in discesa; il cliente potrà poi aggiungere un qualsiasi prodotto, senza distinzioni in merito alla categoria merceologica, per poi ricevere in cassa uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro.

Prestate attenzione, la riduzione non potrà essere applicata a piacimento, ma avverrà completamente in automatico sempre e soltanto sul prodotto che nella coppia presenta un listino inferiore. Ad esempio, avendo aggiunto uno smartphone da 400 euro ed un televisore da 700 euro, il 50% sarà applicato direttamente sul prodotto mobile, il quale verrà portato a 200 euro al posto degli originari 400 euro.

Il volantino Trony lo abbiamo inserito per comodità nell’articolo, in modo che possiate sfogliarlo da casa, prima di decidere se recarvi in negozio.