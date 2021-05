Il produttore cinese Realme ha deciso di ampliare ulteriormente il suo catalogo di smartphone appartenenti alla fascia entry-level del mercato. Nel corso delle ultime ore è stato infatti presentato ufficialmente un nuovo device della serie C, ovvero Realme C20A. Vediamo brevemente le sue peculiarità.

Realme presenta ufficialmente il nuovo entry-level Realme C20A

Nonostante siano stati presentati poche settimana fa alcuni smartphone di fascia bassa, il sotto brand di Oppo sembra non volersi fermare. Come già accennato, infatti, in queste ore ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato mobile il nuovo entry-level Realme C20A. Dal punto di vista estetico, troviamo molte somiglianze con gli altri device della serie C. Sul retro abbiamo infatti lo stesso design della backcover, definito dall’azienda Geometric Art Design.

Oltre a questo, sul retro è sempre presente una zona quadrata in cui è collocata una singola fotocamera da 8 megapixel più un piccolo flashLED. Sul fronte troviamo poi un display con un piccolo notch a goccia a forma di V. Quello che sembra mancare, invece, è un sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo. Andando più nello specifico, lo schermo è un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+.

Le prestazioni sono affidate al SoC MediaTek Helio G35 con tagli di memoria da 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno espandibile tramite microSD. Troviamo inoltre un triplo slot con espansione e supporto dual sim. La batteria sotto alla scocca, infine, ha una capienza di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10W.

Prezzi e disponibilità

Realme C20A è al momento disponibile in Bangladesh nelle colorazioni Iron Grey e Lake Blue ad un prezzo al cambio di circa 85 euro.