Nel corso delle ultime ore Realme ha tenuto l’evento 199Challenge trasmesso oggi in streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Realme durante il quale è stato annunciato l’arrivo ufficiale in Italia di tre prodotti molto interessanti. Si tratta in particolare dei nuovi Realme 8 5G, Realme 8 e degli auricolari smart Buds Q2.

Realme annuncia l’arrivo in Italia di tanti nuovi dispositivi

Con l’evento 199Challenge, il noto produttore ha quindi annunciato l’arrivo anche per il nostro mercato di questi nuovi dispositivi, tra i quali spicca senza ombra di dubbio il nuovo mid-range con supporto al 5G, ovvero Realme 8 5G. Antonio “Tony” Cairoli, ovvero l’Ambassador dell’evento, ha così commentato: “Dai download di film e musica alla potenza estrema quando gioco, questo smartphone dà gas alle mie giornate anche quando non sono in moto. Sono davvero contento di collaborare con un brand giovane e pronto a osare come realme per far sperimentare a tutti l’ebbrezza di una velocità estrema ma accessibile, come quella di realme 8 5G”.

Dal 18 al 20 maggio questo smartphone sarà disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 179 euro con 4/64 GB, mentre la versione con 6/128 GB sarà distribuita anche sul sito ufficiale dell’azienda ad un prezzo scontato di 229 euro. Quest’ultimo modello sarà anche disponibile anche presso le catene della grande distribuzione, tra cui Euronics, Unieuro, Trony ed Expert, a partire da 249 euro.

Annunciato l’arrivo in Italia anche di Realme 8, il quale sarà distribuito il 12 e il 13 maggio a 179 euro con 4/64 GB. Questa versione sarà inoltre acquistabile in abbinamento a tutte le offerte presso gli store WINDTRE, mentre la versione da 6/128 GB avrà un prezzo scontato di 199 euro. Annunciati infine anche i nuovi auricolari smart Realme Buds Q2, i quali saranno disponibili sul sito di realme in offerta a 24,99 euro, anziché 29,99 euro.

Vi ricordiamo che Realme 8 e Realme 8 5G vantano una scheda tecnica decisamente interssante, che include un display SuperAMOLED e una grande batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida da 30W.