Nelle scorse settimane l’emergere della certificazione FCC aveva lasciato intuire che il lancio dei nuovi auricolari Realme Buds Q2 sarebbe avvenuto in tempi brevi. L’attesa potrebbe essere giunta quasi al termine poiché la certificazione è stata recentemente aggiornata con l’inserimento di alcune immagini che svelano quello che sarà il design delle cuffie.

Realme Buds Q2: emergono le prime immagini che mostrano il design degli auricolari!

L’aggiornamento circa l’arrivo dei nuovi auricolari Realme Buds Q2 tramite l’inserimento di alcuni immagini che mostrano il design del dispositivo nella certificazione FCC non introduce particolari novità ma offre alcune conferme a quanto già emerso nei mesi scorsi.

Nel mese di dicembre era stato infatti possibile sostenere che tra le intenzioni di Realme vi fosse quella di rilasciare degli auricolari le cui caratteristiche estetiche non presentassero particolari differenze rispetto al modello precedente. Adesso emergono le colorazioni in cui sarà possibile acquistare gli auricolari, cioè il nero e il verde, ma non è da escludere l’arrivo di nuove versioni. La batteria sembra essere da 400 mAh mentre ogni auricolare monterà una batteria da 40 mAh ma non essendo ancora chiare le funzioni previste non è possibile definire la qualità dell’autonomia proposta dal dispositivo.

Sul costo degli auricolari non sono ancora trapelati particolari indizi e resta ancora un’incognita la data così come il periodo nel quale l’azienda potrebbe procedere con la presentazione dei suoi auricolari Realme Buds Q2. L’aggiunta di nuove informazioni, in questo caso rappresentate dalle immagini, permette però di supporre che l’attesa non sarà ancora particolarmente lunga.