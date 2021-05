Lupin: dopo il successo della prima stagione, Omar Sy tornerà su Netflix con la season 2

L’8 gennaio 2021 giungeva su Netflix la prima stagione di Lupin lasciando i più nostalgici senza parole. La notizia è sbarcata sui social alle 11:06 sui profili Netflix di diversi paesi europei. Insomma, il ladro appassionato di Arsene Lupin che ha come obiettivo quello di vendicare la morte del padre, tornerà tra pochissimo su tutti gli schermi.

Lupin: chi rivedremo nel cast e quando arriverà?

Lupin riparte dal sesto episodio della prima stagione esattamente da dove l’avevamo lasciato. Anche i protagonisti saranno gli stessi della scorsa season. Tra questi: Hervé Pierre (Hubert Pellegrini), Nicole Garcia (Anne Pellegrini), Clotilde Hesme (Juliette Pellegrini), Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin Ferel), Shirine Boutella (Sofia Belkacem) e Soufiane Guerrab (Youssef Guedira).

Il vero nome del ladro di Lupin è Assane Diop. Egli, come vi abbiamo inizialmente accennato, ha in piano di distruggere Hubert Pellegrini, colui che rovinò la vita del padre facendolo arrestare ingiustamente e portandolo a suicidarsi in cella. La vendetta di Assane, che consiste nel togliere soldi e potere all’uomo, non va come previsto. Al contrario, al protagonista viene rapito il figlio.