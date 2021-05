Un volantino pazzesco da expert riserva grandissimi sconti a tutti gli utenti che vorranno risparmiare sull’acquisto della tecnologia, senza dover minimamente pensare di rinunciare alla qualità generale dei prodotti selezionati.

Il risparmio parte naturalmente dai vari negozi sparsi per il territorio, ma ricordiamo essere disponibile anche sul sito ufficiale di Expert, tramite il quale sarà possibile ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, previo pagamento di una piccola quota per la consegna. E’ presente, come al solito, il Tasso Zero per la rateizzazione senza interessi, richiedibile solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Expert: questi sono gli sconti da non perdere

I prodotti in promozione da Expert sono davvero tantissimi, ed allo stesso tempo sono molto vari tra di loro, tali da indurre il cliente ad un’ampissima possibilità di scelta, senza limitazioni o vincoli particolari.

Per una volta vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul mondo dei wearable, una serie di prodotti sempre più diffusi ed apprezzati dal pubblico mondiale, in vendita a prezzi relativamente bassi e convenienti. Gli utenti infatti potranno pensare di accedere agli attuali top di gamma, quali sono Garmin Instict, ma anche Fitbit Sense, Samsung Galaxy Watch3 e Apple Watch 6, pagandoli un prezzo oscillante tra 299 e 449 euro.

Scendendo poi verso dispositivi più economici, i quali possono essere chiaramente i vari Amazfit GTS 2 Mini, disponibile a 89 euro, come anche un Amazfit Bip U da 49 euro. Tutti gli sconti sono raccolti per voi direttamente nel nostro articolo, in modo che possiate conoscere i singoli prezzi, senza spostarvi dal divano di casa.