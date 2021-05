Il nuovo volantino di Esselunga è veramente assurdo, rappresenta la più fulgida espressione delle richieste di sconto degli utenti, pronti a tutto pur di riuscire a risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

Tutti gli sconti raccolti nell’articolo, come da prassi in casa Esselunga, sono fruibili esclusivamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari, se non nel quantitativo di scorte a tutti gli effetti raggiungibile (ricordiamo che non verranno rifornite in corso d’opera).

Esselunga: ecco i nuovi migliori sconti del momento

I nuovi migliori sconti di Esselunga passano per l’ottimo Samsung Galaxy A32 5G, un dispositivo relativamente economico, impreziosito da una incredibile batteria da ben 5000mAh, in grado di renderlo a tutti gli effetti un battery phone da acquistare ad occhi chiusi.

Le altre specifiche parlano di un modello in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, è presente un processore octa-core, 128GB di memoria interna, e 3 sensori fotografici nella parte posteriore.

Il prezzo finale si aggira attorno ai 249 euro, per quanto riguarda la versione completamente sbrandizzata, e sopratutto con la garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nei vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

Nel caso in cui foste interessati a scoprire il prodotto, prima di decidere se recarvi in negozio per l’acquisto, collegatevi al sito ufficiale di Esselunga per tutte le informazioni del caso.