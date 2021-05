Gli Stati Uniti sono andati avanti spediti con il piano vaccinale, ma ultimamente hanno trovato diversi ostacoli. Sono ben lontani dai record assoluti di vaccinazioni al giorno e i motivi sono sostanzialmente due. Ci sono i semplici no-vax che hanno deciso fin dall’inizio di saltare tutto, ma ci sono quelli che si sono detti che avrebbero ricevuto almeno la prima dose di un vaccino saltando la seconda.

In questo contesto, gli Stati Uniti si stanno trovando con dosi che non riescono a inoculare quindi sono nati dei poli vaccini un po’ meno istituzionalizzati nei paesi e nelle città sparse tra i 50 stati. Spesso questi luoghi offrono incentivi per aiutare il piano vaccinale come offrire birra gratis.

Succede a Minneapolis dove il proprietario di un birrificio ha deciso di offrire proprio della birra gratis. Per riceverle non serve altro che farsi vaccinare con un delle 300 dosi di Johnson & Johnson a disposizione dell’uomo.

Birra gratis o soldi

Come detto però, non è l’unico che sta portando a offerte del genere. In tutto il paese c’è chi sta offrendo carte di debito pregate con sopra 50 dollari o addirittura dei buoni di risparmio che raggiungo anche il valore di 100 dollari. Ci sono alcune squadre sportive che stanno regalando biglietti gratuiti. Lo scopo dietro questa generosità non è solo amore per la comunità, ma il frutto di un desiderio di voler tornare alla normalità il più in fretta possibile. Se anche con una sola birra si riesce a convincere a una persona a farsi vaccinare contro il Covid-19 allora c’è da festeggiare.