Bennet è letteralmente impazzita, nell’ultimo periodo l’azienda ha lanciato una campagna promozionale unica nel proprio genere, assolutamente in grado di scontare i migliori prodotti Apple, a prezzi molto più bassi del normale.

Tutti gli utenti che vorranno effettivamente approfittare dei medesimi sconti, devono recarsi in uno dei punti vendita Bennet sparsi per il territorio nazionale, in quanto gli acquisti non risultano essere effettuabili sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. I singoli prodotti vengono comunque commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa identica location in cui è stata completata la compravendita.

Correte immediatamente sul nostro canale Telegram, scoprirete un lungo elenco di offerte Amazon e potrete ricevere i migliori codici sconto del momento.

Bennet: attenzione agli sconti

I prezzi racchiusi nel volantino Bennet toccano perlopiù i prodotti Apple, appartenenti allo stesso modo a categorie merceologiche differenti le une dalle altre. Lo smartphone coinvolto è l’Apple iPhone 11, modello dello scorso anno, caratterizzato da prestazioni ancora all’altezza della situazione, risulta essere acquistabile alla cifra finale di 599 euro, considerata la versione da 128GB di memoria interna.

In aggiunta sarà possibile pensare di acquistare un ottimo Apple iPad 10.2, solo WiFi con lo stesso taglio di memoria, pagandolo 299 euro, una cifra di tutto rispetto e più che alla portata della maggior parte di noi. Per chiudere il cerchio dell’ecosistema aziendale, ecco arrivare le Apple AirPods di ultima generazione, le amatissime cuffiette true wireless, in vendita ad un prezzo non troppo elevato.

Questa è in sintesi la campagna promozionale di Bennet, se volete approfondirla potete aprire le pagine sottostanti.