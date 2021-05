Android: 11 app e giochi sono solo oggi gratis sul Play Store di Google

Le sapienti mani di Google vennero messe in gioco anni fa per creare una piattaforma che ad oggi si dimostra la migliore in assoluto. Chiaramente, come in molti avranno capito, si tratta di Android, colosso mondiale che è stato in grado di rivoluzionare il mondo mobile.

Il simpatico robottino verde che compare ormai dappertutto è un’icona famosissima per quanto riguarda l’ambito smartphone. La stragrande maggioranza dei dispositivi mobili si fregia infatti di questo sistema operativo, il quale avrebbe raggiunto risultati impressionanti. Basti pensare che con oltre 2 miliardi di utenti Android ad oggi avrebbe superato anche Windows di casa Microsoft, sistema operativo desktop. Una delle grandi caratteristiche che Android permette di ottenere ai suoi utenti è poi la versatilità. Modificare l’aspetto interno del proprio smartphone risulterà infatti molto semplice dal momento che esistono svariati applicativi per modificare icone, temi e molto altro ancora. Basta infatti recarsi sul Play Store per trovare contenuti in quantità, sia gratuiti che a pagamento. Per qualche giorno a quanto pare però ci sono diversi titoli che potranno essere scaricati gratis pur prevedendo originariamente un prezzo di base.

Android: tutti i titoli a pagamento sono ora gratis sul Play Store di Google