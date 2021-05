Samsung TV Plus e Rakuten hanno rafforzato la loro intesa convergendo in sinergia verso una serie di nuovi canali disponibili gratuitamente per tutti i detentori dei supporti made in Korea.

Per il mercato italiano è ufficiale la conferma per l’arrivo del nuovo canale Family già disponibile in Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Austria e Svizzera. Questo si aggiunge alla già forbita schiera di programmi dedicati a news, sport e intrattenimento. Tra i più famosi citiamo: Africanews, Bloomberg TV, Bloomberg Quicktake, Euronews, Reuters, VENN ed altri canali tematici importanti suddivisi per genere come Azione, Commedia, Dramma, Spotlight, Family e Documentari.

Come accedere alla nuova offerta Rakuten per Samsung TV

Come già anticipato, i canali Rakuten per Samsung TV sono Gratis per tutti coloro che hanno scelto una soluzione smart per il proprio intrattenimento domestico. L’accesso alle piattaforme è garantito per tutti i supporti postdatati al 2016 nei Paesi seguenti: Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Italia, Austria, Svizzera.

Il rafforzamento dell’intesa commerciale ha portato alla creazione di 20 canali gratuiti proprietari e di terze parti anche in altri mercati europei nevralgici come Danimarca, Finlandia e Norvegia oltre che Belgio, Lussemburgo, Portogallo e Irlanda nel mese di maggio. Nel complesso si parla della possibilità di accedere a ben 166 canali in 16 Paesi.

Doveroso ricordare che oltre ai contenuti Free la piattaforma Rakuten TV offre la possibilità di accedere a contenuti a pagamento di tipo on demand attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Chiaro esempio di questo genere di soluzione commerciale è Starzplay, attraverso cui si offre l’opportunità di aderire a Film e Serie TV esclusive.