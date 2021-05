La nuova politica sulla privacy di WhatsApp è quasi alle porte e questo significa che gli utenti dovranno accettare o meno le modifiche entro il 15 maggio. La societá ha passato settimane a cercare di fare una campagna informativa sulle modifiche effettive introdotte con questa nuova politica. Ora, WhatsApp ti dice chiaramente cosa succederá dopo il 15 maggio. Tranquilli, non cancelleranno il vostro account se non accettate i termini.

Se non lo fai, peró, il tuo account diventerá piuttosto inutile. Dunque, questo è il momento di cercare un’altra app di messaggistica se l’informativa sulla privacy non é accettabile per te. Non ci sará un pulsante che renderá obsoleti tutti gli account che non hanno accettato la nuova politica sulla privacy entro il 15 maggio. Piuttosto, esso sará un processo graduale.

WhatsApp spiega cosa succede dopo il 15 maggio

Probabilmente, nelle ultime settimane ha visto la notifica di Whatsapp che ti avvisava della nuova politica della privacy. Dopo alcune settimane, la notifica diventerá persistente. A quel punto, riceverai anche “funzionalitá limitate” per l’app. All’inizio non sarai piú in grado di accedere al tuo elenco di chat. Tuttavia, sarai comunque in grado di ricevere chiamate e videochiamate.

Inoltre, se hai attivato le notifiche, potrai leggere e rispondere ai messaggi tramite la finestra di notifica. Dopo alcune settimane, non sará piú in grado di ricevere chiamate e l’app smetterá di inviare messaggi e chiamate al tuo dispositivo. Quindi, riceverai una sospensione di alcune settimane dopo il 15 maggio ma perderai tutte le funzionalitá dell’app. A quel punto, se non hai ancora deciso di accettare la nuova politica sulla privacy, potrai cambiare app di messaggistica. Potrai sempre esportare la cronologia chat.

Ricorda che una volta eliminato il tuo account WhatsApp, il processo non potrá essere annullato. Facendolo, cancellerai la cronologia dei tuoi messaggi e l’app ti rimuoverá da tutti i gruppi in cui sei presente. Inoltre, eliminerá i tuoi backup.