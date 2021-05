I nuovi prezzi del volantino Carrefour appaiono essere molto bassi, e sopratutto alla portata di tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di spendere il meno possibile sull’acquisto della tecnologia generale, senza però rinunciare alla qualità.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, possono essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. Non sarà possibile, inoltre, affidarsi al sito ufficiale per raggiungere i prodotti, ovviamente allo stesso prezzo; è presente, infine, il solito Tasso Zero, quindi pagamento rateizzato senza interessi, da versare tramite il proprio conto corrente bancario, solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Carrefour: gli sconti sono dietro l’angolo

I prezzi da Carrefour sono decisamente più bassi del normale, gli utenti hanno la possibilità di affidarsi ai migliori prodotti in circolazione, almeno per quanto riguarda la fascia intermedia della telefonia mobile. In questo caso, infatti, sarà possibile accedere a smartphone in vendita a meno di 299 euro, sempre e soltanto distribuiti con garanzia di 24 mesi, in versione no brand, e con sistema operativo Android.

I modelli effettivamente coinvolti passano per Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A53s o anche TCL 10 SE, tutti distribuiti no brand, di conseguenza gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Per avere tutti i dettagli della campagna, dovete aprire le pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.