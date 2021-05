Una sorpresa da non perdere attende tutti gli utenti che decideranno di avvicinarsi al volantino Esselunga, i nuovi prezzi dell’azienda sono decisamente più bassi del normale, e garantiscono un risparmio quasi senza precedenti.

Spendere poco con il volantino Esselunga è semplicissimo, vi basterà infatti recarvi in negozio entro la data di scadenza della campagna, ed approfittare dello sconto che l’azienda ha appositamente pensato per voi. Attenzione però, le scorte attualmente disponibili in negozio sono limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima del previsto, e non verranno rifornite in corso d’opera. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 2 anni, da esercitare sempre e soltanto nella stessa location d’acquisto.

Volantino Esselunga: lo sconto è da primato

L’intero volantino Esselunga focalizza la propria esperienza sullo sconto applicato al samsung Galaxy A32 5G, uno smartphone decisamente apprezzato dalla critica, e da poco comparso sul mercato nazionale.

Il suo prezzo di vendita è di soli 249 euro, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna, ovviamente no brand. Il plus è rappresentato dalla batteria da oltre 5000 mAh, un componente fondamentale in grado di garantirne l’utilizzo prolungato, anche per due giorni consecutivi, senza necessariamente ricorrere ad una presa a muro.

L’acquisto, come specificato, può essere effettuato solamente presso i negozi fisici presenti sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale, fino ad esaurimento scorte.