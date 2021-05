WindTre: acquista una seconda SIM e riceverai Giga, minuti illimitati, SMS e smartphone

Nei primi giorni di Maggio, la compagnia telefonica WindTre ha pensato di mettere a disposizione dei clienti un’offerta Smart Pack, che comprende valide alternative. Tutto sta nell’acquisto di una seconda SIM, dopodiché il risparmio è garantito.

Tra le offerte Smart Pack vi è quella Junior+ a 9,99 euro al mese, dedicata ai clienti Under 14, con smartphone incluso tra quelli proposti dall’operatore.

L’offerta però non è per tutti: è indirizzata solo ad alcuni già clienti selezionati, i quali saranno invitati ad attivarla in negozio su una seconda SIM aggiuntiva (al costo di 10 euro.

WindTre: cosa comprende la promo Smart Pack Junior+?

La promo Smart Pack Junior+ prevede ogni mese un bundle formato da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 80 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese esclusivamente con metodo di pagamento automatico (Easy Pay).

Ciò vale a dire che vi sarà l’addebito dei costi di rinnovo mensile su carta di credito, conto corrente o con alcune carte conto abilitate, come per esempio Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB contocarta di Deutsche Bank.

Per attivarla sono necessari 6,99 euro anziché 49,99 euro, nel caso in cui si scegliesse l’offerta attiva per 24 mesi. La promo di WindTre è disponibile solo per i clienti di età inferiore ai 14 anni, con l’attivazione automatica e comprende l’opzione Junior Protect. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, i 43 euro rimasti saranno addebitati ai mesi residui. Ad ogni modo, colui che acquista può scegliere di pagare il costo di attivazione di 49,99 euro in un’unica soluzione.